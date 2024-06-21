سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و18 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الجمعة 21-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.86 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.40 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في 6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3589 جنيها للشراء، و3600 جنيها للبيع، مقابل نحو 3571 جنيها للشراء، و3583 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2691 جنيها للشراء، و2700 جنيها للبيع، مقابل نحو 2679 جنيها للشراء، و2687 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، إلى نحو 25.120 ألف جنيه للشراء، و25.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.080 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3140 جنيها للشراء، و3150 جنيها للبيع، مقابل نحو 3125 جنيها للشراء، و3135 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2093 جنيها للشراء، و2100 جنيها للبيع، مقابل نحو 2083 جنيها للشراء، و2090 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024، عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 60 قرشا وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 21-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 64 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 21-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2358.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:46 صباح اليوم الجمعة 21-6-2024، مقابل نحو 2337.12 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.