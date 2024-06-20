سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 4، و6 جنيهات، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الخميس 20-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.84 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 49 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3571 جنيها للشراء، و3583 جنيها للبيع، مقابل نحو 3577 جنيها للشراء، و3589 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2679 جنيها للشراء، و2687 جنيها للبيع، مقابل نحو 2683 جنيها للشراء، و2691 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، إلى نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.080 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3125 جنيها للشراء، و3135 جنيها للبيع، مقابل نحو 3130 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2083 جنيها للشراء، و2090 جنيها للبيع، مقابل نحو 2087 جنيها للشراء، و2093 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024، ثابتا عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 95 قرشا وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 124 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 20-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2337.12 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:24 صباح اليوم الخميس 20-6-2024، مقابل نحو 2328.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.