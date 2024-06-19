سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث ارتفع سعر شراء الذهب من العملاء، وتراجع أسعار بيعه لهم، بينما ارتفع أسعار الذهب عالميا.

وحدث تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الأربعاء 19-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.25 جنيها، بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.05 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024 عيار 24

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3577 جنيها للشراء، و3589 جنيها للبيع، مقابل نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024 عيار 18

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، عيار 18، نحو 2683 جنيها للشراء، و2691 جنيها للبيع، مقابل نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024 عيار 21

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3130 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع، مقابل نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024، عيار 14، نحو 2087 جنيها للشراء، و2093 جنيها للبيع، مقابل نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024، عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي، بنحو 29 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 19-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2328.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:08 صباح اليوم الأربعاء 19-6-2024، مقابل نحو 2324.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.