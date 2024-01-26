سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024.. شلل بالسوق بسبب الدولار

أصاب سوق الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024، الشلل بسبب قفزات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وتوقفت منصات الذهب المحلية، عن إعلان أسعار الذهب، فيما ثبتت بعضها أسعار أمس الخميس، ليستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، عند نفس المستويات القياسية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، ووصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024 في تعاملات السوق السوداء، لمستويات قياسية غير مسبوقة.

كما زاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 67.48 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 67.30 جنيها.

مصر تبحث مع الصندوق التمويل الإضافي

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفيما يلي، متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، حسب منصة “ايجبيت جولد”، الذي ثبتت أسعار الأمس، وسط حالة شلل بالسوق، وتوقف حالة البيع، والشراء، مع قفزات سعر الدولار في مصر خلال الأيام الماضية، ليصل لمستويات غير مسبوقة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 4314 جنيها للشراء، و4371 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، عيار 18، نحو 3236 جنيها للشراء، و 3279 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024

واستقر متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، عند نحو 30.2 ألف جنيه للشراء، و30.6 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024

كما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3775 جنيها للشراء، و 3825 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024، عيار 14، نحو 2517 جنيها للشراء، و2550 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، ليصل لمستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة 26-1-2024، إلى نحو 66.30 جنيها للشراء، و 67.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 66 جنيها للشراء، و 67 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 26-1-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2022.65 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الجمعة 26-1-2024 بحلول الساعة 5:41 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2014.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:42 صباح أمس بتوقيت غرينتش، بزيادة مقدارها 7.78 دولارا.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.