سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024.. عيار 21 يستقر

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، ثابتا في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الثلاثاء 18-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 48.20 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.05 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024 عيار 24

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ثابتا عند نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024 عيار 18

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، عيار 18، عند نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، ثابتا عند نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024 عيار 21

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024، عيار 14، عند نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024، ثابتا عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

والفارق بين متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، والسعر الرسمي، وصل إلى نحو 29 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 18-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2324.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:42 صباح اليوم الثلاثاء 18-6-2024، مقابل نحو 2322.11 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.