سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الاثنين 17-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” عند نحو 47.93 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48.05 جنيه للبيع، كما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024، عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 29 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 17-6-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2322.11 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:06 صباح اليوم الاثنين 17-6-2024، مقابل نحو 2333.04 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.