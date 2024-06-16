سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024.. عيار 21 يرتفع في عيد الأضحى

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 14، و23 جنيها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية في البورصة الأمريكية.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الأحد 16-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة” إلى نحو 47.93 جنيها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.05 جنيه للبيع، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلى نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، مقابل نحو 3560 جنيها للشراء، و3571 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع، مقابل نحو 2670 جنيها للشراء، و2679 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلى نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.920 ألف جنيه للشراء، و25 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024 عيار 21

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع، مقابل نحو 3115 جنيها للشراء، و3125 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024، عيار 14، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلى نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع، مقابل نحو 2077 جنيها للشراء، و2083 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 16-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024، ثابتا عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 29 قرشا، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2333.04 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الأول الجمعة، 41-6-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.