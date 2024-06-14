سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 6، و11 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الجمعة 14-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.06 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيه للبيع، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3543 جنيها للشراء، و3566 جنيها للبيع، مقابل نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2657 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، مقابل نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، إلى نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3100 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، مقابل نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2067 جنيها للشراء، و2080 جنيها للبيع، مقابل نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024، إلى نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.65 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024، في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 24 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 14-6-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2305.27 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:52 صباح اليوم الجمعة 14-6-2024، مقابل نحو 2314.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.