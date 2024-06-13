سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.33% اليوم الخميس 13-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.10 جنيها، كما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.05 جنيه للبيع، وصعد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.75 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، مقابل نحو 3537 جنيها للشراء، و3560 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع، مقابل نحو 2653 جنيها للشراء، و2670 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، إلى نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.760 ألف جنيه للشراء، و24.920 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع، مقابل نحو 3095 جنيها للشراء، و3115 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع، مقابل نحو 2063 جنيها للشراء، و2077 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024، إلى نحو 47.65 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024، في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.95 جنيها للشراء، و47.95 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 30 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 13-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2314.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:58 صباح اليوم الخميس 13-6-2024، مقابل نحو 2313.99 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.