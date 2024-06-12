سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024.. عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث انخفض سعر الشراء من العملاء، وارتفع سعر البيع لهم، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وحدث تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.85% اليوم الأربعاء 12-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.95 جنيه للبيع، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.60 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024 عيار 24

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3537 جنيها للشراء، و3560 جنيها للبيع، مقابل نحو 3543 جنيها للشراء، و3554 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024 عيار 18

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، عيار 18، نحو 2653 جنيها للشراء، و2670 جنيها للبيع، مقابل نحو 2657 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، نحو 24.760 ألف جنيه للشراء، و24.920 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024 عيار 21

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3095 جنيها للشراء، و3115 جنيها للبيع، مقابل نحو 3100 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024، عيار 14، نحو 2063 جنيها للشراء، و2077 جنيها للبيع، مقابل نحو 2067 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024 في البنوك

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.55 جنيها للشراء، و47.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024، في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.95 جنيها للشراء، و47.95 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 35 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 12-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2313.99 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:11 صباح اليوم الأربعاء 12-6-2024، مقابل نحو 2302.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).