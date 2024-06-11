سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024..عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 14، و23 جنيها، على الرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا بصورة ملحوظة.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الثلاثاء 11-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.99 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.90 جنيه للبيع، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3543 جنيها للشراء، و3554 جنيها للبيع، مقابل نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2657 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، مقابل نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3100 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، مقابل نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2067 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، مقابل نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، إلى نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.54 جنيها للشراء، و47.64 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.65 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 14 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 11-6-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2302.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:36 صباح اليوم الثلاثاء 11-6-2024، مقابل نحو 2396.47 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.