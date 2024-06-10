سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024..عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.97% اليوم الاثنين 10-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، عند نحو 47.14 جنيها، كما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.90 جنيه، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.64 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024، إلى نحو 47.54 جنيها للشراء، و47.64 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.55 جنيها للشراء، و47.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 26 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 10-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2396.47 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:03 صباح اليوم الاثنين 10-6-2024، مقابل نحو 2393.78 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.