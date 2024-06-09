سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024..عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و11 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.72% اليوم الأحد 9-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

كما انخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.14 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.90 جنيه، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.56 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3531 جنيها للشراء، و3554 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2649 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، إلى نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024 عيار 21

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع، مقابل نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024 عيار 14

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 2060 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 9-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024، ثابتا عند نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، مقابل 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 34 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2393.78 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، أمس الأول الجمعة 7-6-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.