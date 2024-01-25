سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024.. عيار 21 يقفز 125 جنيها

قفز متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 83، و143 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا، بسبب قفزة متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما زاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 66.88 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 67 جنيها.

مصر تبحث مع صندوق النقد التمويل الإضافي

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الخميس 25-1-2024

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4314 جنيها للشراء، و4371 جنيها للبيع، مقابل نحو 4171 جنيها للشراء، و4229 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الخميس 25-1-2024

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024، عيار 18، إلى نحو 3236 جنيها للشراء، و 3279 جنيها للبيع، مقابل نحو 3129 جنيها للشراء، و 3171 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024، إلى نحو 30.2 ألف جنيه للشراء، و30.6 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 29.2 ألف جنيه للشراء، و29.6 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 25-1-2024

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3775 جنيها للشراء، و 3825 جنيها للبيع، مقابل نحو 3650 جنيها للشراء، و 3700 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024 عيار 14

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2517 جنيها للشراء، و2550 جنيها للبيع، مقابل نحو 2433 جنيها للشراء، و2467 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-1-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-1-2024 في السوق السوداء

قفز متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-1-2024، بنحو 2.6 جنيه، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 25-1-2024، إلى نحو 66 جنيها للشراء، و67 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.40 جنيها للشراء، و64.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 25-1-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2014.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الخميس 25-1-2024 بحلول الساعة 6:42 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2024.56 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:56 صباح أمس بتوقيت غرينتش، بتراجع مقداره 9.69 دولارا.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.