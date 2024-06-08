سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024..عيار 21 ينخفض

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 24، و40 جنيها، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.72% اليوم السبت 8-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

فيما تراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.29 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.80 جنيه، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.56 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

820 مليون دولار تسهيلات جديدة من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف شريحة جديدة قيمتها 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب نهاية لقاءات بعثة صندوق النقد في القاهرة، والتي تمت خلال الفترة من 12 إلى 25 مايو الماضي، لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، الذي تم توسيعه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، من قرض أصلي بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد، في بيان، أن جهود الحكومة المصرية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة، واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3531 جنيها للشراء، و3554 جنيها للبيع، مقابل نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2649 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، مقابل نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، إلى نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، مقابل نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2060 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، مقابل نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 8-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024، عند نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 24 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2393.78 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، مقابل نحو 2370.86 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية التعاملات أمس الجمعة 7-6-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في شهري مارس، وأبريل الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول من 2024، إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.