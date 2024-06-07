سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024..عيار 21 الآن

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.72% اليوم الجمعة 7-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.35 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.80 جنيه، وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.56 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية مايو 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.126 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي، إلى استلام الحكومة المصرية، لشريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق استثماري مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.

وقد سمح هذا الاستثمار للحكومة المصرية، بتفعيل تخفيض قيمة العملة، مما فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما.

نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المساعدات المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها لتصل إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أعقاب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3571 جنيها للشراء، و3594 جنيها للبيع، مقابل نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2679 جنيها للشراء، و2696 جنيها للبيع، مقابل نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024

وزاد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 25 ألف جنيه للشراء، و25.160 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024 عيار 21

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3125 جنيها للشراء، و3145 جنيها للبيع، مقابل نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2083 جنيها للشراء، و2097 جنيها للبيع، مقابل نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024، إلى نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.57 جنيها للشراء، و47.67 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.60 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 24 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 7-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2370.86 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، صباح اليوم الجمعة 7-6-2024، مقابل نحو 2370.26 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.