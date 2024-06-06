سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024..عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و28 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.07% اليوم الخميس 6-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.72 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.60 جنيه، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.67 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية مايو 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.126 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي، إلى استلام الحكومة المصرية، لشريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق استثماري مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.

وقد سمح هذا الاستثمار للحكومة المصرية، بتفعيل تخفيض قيمة العملة، مما فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما.

نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المساعدات المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها لتصل إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أعقاب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، مقابل نحو 3526 جنيها للشراء، و3549 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع، مقابل نحو 2644 جنيها للشراء، و2661 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، إلى نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.680 ألف جنيه للشراء، و24.840 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع، مقابل نحو 3085 جنيها للشراء، و3105 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع، مقابل نحو 2057 جنيها للشراء، و2070 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024، إلى نحو 47.57 جنيها للشراء، و47.67 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.38 جنيها للشراء، و47.48 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.60 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 46.60 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

ويقل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 7 قروش، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 6-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2370.26 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، صباح اليوم الخميس 6-6-2024، مقابل نحو 2328.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.