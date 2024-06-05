سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024..عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.69% اليوم الأربعاء 5-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وهبط متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.41 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.60 جنيه، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.48 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي

شهدت الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية مايو 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.126 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي، إلى استلام الحكومة المصرية، لشريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق استثماري مع الإمارات العربية المتحدة في منطقة رأس الحكمة.

وقد سمح هذا الاستثمار للحكومة المصرية، بتفعيل تخفيض قيمة العملة، مما فتح الباب أمام المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما.

نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المساعدات المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها لتصل إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في أعقاب توقيع مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد.

وأدى ذلك إلى تدفق استثمارات المحافظ، وتحويلات العاملين في الخارج، مما عزز من استقرار الاقتصاد.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3526 جنيها للشراء، و3549 جنيها للبيع، مقابل نحو 3543 جنيها للشراء، و3566 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2644 جنيها للشراء، و2661 جنيها للبيع، مقابل نحو 2657 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 24.680 ألف جنيه للشراء، و24.840 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3085 جنيها للشراء، و3105 جنيها للبيع، مقابل نحو 3100 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2057 جنيها للشراء، و2070 جنيها للبيع، مقابل نحو 2067 جنيها للشراء، و2080 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024، إلى نحو 47.38 جنيها للشراء، و47.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.09 جنيها للشراء، و47.19 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.40 جنيها للشراء، و47.50 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.60 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 12 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 5-6-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2328.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:42 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء 5-6-2024، مقابل نحو 2348.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في الشهرين الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.