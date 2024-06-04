سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.52% اليوم الثلاثاء 4-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.58 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.60 جنيه، كما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.19 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

استقالة الحكومة المصرية وتشكيل حكومة جديدة

تقدمت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، باستقالتها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية المصرية، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة.

وأكد البيان، الذي نشره الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرئيس المصري، طلب من الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي القدرات المتميزة، والخبرات، والكفاءات.

وتضمنت تكليفات الرئيس المصري، حسب البيان، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ما يلي:

1 ـ مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

2 ـ التركيز على زيادة، وجذب الاستثمارات المحلية، والخارجية.

3 ـ تشجيع نمو القطاع الخاص.

4 ـ الحد من ارتفاع الأسعار، والتضخم، وضبط الأسواق.

5 ـ تطوير الأداء الاقتصادي، في جميع القطاعات.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3543 جنيها للشراء، و3566 جنيها للبيع، مقابل نحو 3537 جنيها للشراء، و3549 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2657 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، مقابل نحو 2653 جنيها للشراء، و2661 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.760 ألف جنيه للشراء، و24.840 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3100 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، مقابل نحو 3095 جنيها للشراء، و3105 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2067 جنيها للشراء، و2080 جنيها للبيع، مقابل نحو 2063 جنيها للشراء، و2070 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024، إلى نحو 47.09 جنيها للشراء، و47.19 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.28 جنيها للشراء، و47.38 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.15 جنيها للشراء، و47.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.60 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.70 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 41 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2348.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء 4-6-2024، مقابل نحو 2326.72 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.