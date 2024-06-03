سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024..عيار 21 الآن

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث ارتفع سعر الشراء من العملاء، وانخفض سعر البيع لهم، بينما انخفضت أسعار الذهب عالميا.

وتباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.46% اليوم الاثنين 3-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.11 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.70 جنيه، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.38 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، في 13 مايو الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024 عيار 24

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3537 جنيها للشراء، و3549 جنيها للبيع، مقابل نحو 3531 جنيها للشراء، و3554 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024 عيار 18

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، عيار 18، نحو 2653 جنيها للشراء، و2661 جنيها للبيع، مقابل نحو 2649 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، نحو 24.760 ألف جنيه للشراء، و24.840 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024 عيار 21

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3095 جنيها للشراء، و3105 جنيها للبيع، مقابل نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024 عيار 14

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024، عيار 14، إلى نحو 2063 جنيها للشراء، و2070 جنيها للبيع، مقابل نحو 2060 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 3-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024، إلى نحو 47.28 جنيها للشراء، و47.38 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.23 جنيها للشراء، و47.33 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.30 جنيها للشراء، و47.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.70 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 3-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 32 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 3-6-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2326.72 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين 3-6-2024، مقابل نحو 2327.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في الشهرين الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.