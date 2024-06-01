سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024..عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.97% اليوم السبت 1-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، عند نحو 47.40 جنيها، كما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-6-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء عند نحو 47.70 جنيه، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.33 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3537 جنيها للشراء، و3560 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2653 جنيها للشراء، و2670 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، نحو 24.760 ألف جنيه للشراء، و24.920 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3095 جنيها للشراء، و3115 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2063 جنيها للشراء، و2077 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 1-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024، عند نحو 47.23 جنيها للشراء، و47.33 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.25 جنيها للشراء، و 47.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 46.70 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 37 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2327.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الجمعة 31-5-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وقد أضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69% عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.