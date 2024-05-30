سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024..عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.10% اليوم الخميس 30-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.36 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.65 جنيه، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.37 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3543 جنيها للشراء، و3566 جنيها للبيع، مقابل نحو 3566 جنيها للشراء، و3589 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2657 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، مقابل نحو 2674 جنيها للشراء، و2691 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، إلى نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.960 ألف جنيه للشراء، و25.120 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3100 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، مقابل نحو 3120 جنيها للشراء، و3140 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2067 جنيها للشراء، و2080 جنيها للبيع، مقابل نحو 2080 جنيها للشراء، و2093 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024، إلى نحو 47.27 جنيها للشراء، و47.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.46 جنيها للشراء، و47.56 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.30 جنيها للشراء، و 47.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.65 جنيها للشراء، و47.65 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.70 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 28 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 30-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2334.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:48 اليوم الخميس 30-5-2024، مقابل نحو 2358.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.