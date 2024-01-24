سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024.. ارتفاع عيار 21

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 34، و58 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا، بسبب ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-1-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما زاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 64.92 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 64.40 جنيها.

بعثة صندوق النقد في مصر

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن التمويل الإضافي لمصر “شديد الأهمية” لنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه تجري حاليا مناقشة قيمة التمويل الإضافي، ومناقشة أيضا حاجة الحكومة لتشديد السياسة المالية، والنقدية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4171 جنيها للشراء، و4229 جنيها للبيع، مقابل نحو 4137 جنيها للشراء، و 4171 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، عيار 18، إلى نحو 3129 جنيها للشراء، و 3171 جنيها للبيع، مقابل نحو 3103 جنيهات للشراء، و 3129 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، إلى نحو 29.200 ألف جنيه للشراء، و29.600 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 28.960 ألف جنيه للشراء، و29.200 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024 عيار 21

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3650 جنيها للشراء، و 3700 جنيها للبيع، مقابل نحو 3620 جنيها للشراء، و 3650 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024 عيار 14

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2433 جنيها للشراء، و2467 جنيها للبيع، مقابل نحو 2413 جنيها للشراء، و2433 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024

ويقدم هذا التقرير متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه:

جرام الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 4171 4229 عيار 22 3824 3876 عيار 21 3650 3700 عيار 18 3129 3171 عيار 14 2433 2467 عيار 12 2086 2114 الجنيه الذهب 29200 29600 جدول سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024، بالجنيه المصري، في محال الصاغة دون مصنعيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-1-2024، بنحو 150 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وقفز متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء 24-1-2024، إلى نحو 63.40 جنيها للشراء، و 64.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.90 جنيها للشراء، و 62.90 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 24-1-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2024.56 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الأربعاء 24-1-2024 بحلول الساعة 5:56 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2049.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 6:11 صباحا بتوقيت غرينتش، صباح أمس، بتراجع مقداره 25.04 دولارا.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.