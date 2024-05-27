سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024..عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و29 جنيه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51.91% اليوم الاثنين 27-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.12 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.70 جنيه، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3549 جنيها للشراء، و3560 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2661 جنيها للشراء، و2670 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، إلى نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.840 ألف جنيه للشراء، و25.920 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024 عيار 21

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع، مقابل نحو 3105 جنيها للشراء، و3115 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024 عيار 14

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 2070 جنيها للشراء، و2077 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024 في البنوك

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024، إلى نحو 46.90 جنيها للشراء، و47 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.07 جنيها للشراء، و47.17 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.70 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 70 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 27-5-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2342.98 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:43 اليوم الاثنين 27-5-2024، مقابل نحو 2333.82 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.