سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024..عيار21 ينخفض

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و 28 جنيها بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51.45% اليوم الخميس 23-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 46.58 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.10 جنيه، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 46.86 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3583 جنيها للشراء، و3606 جنيها للبيع، مقابل نحو 3611 جنيها للشراء، و3623 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2687 جنيها للشراء، و2704 جنيها للبيع، مقابل نحو 2709 جنيها للشراء، و2717 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، إلى نحو 25.080 ألف جنيه للشراء، و25.240 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.280 ألف جنيه للشراء، و25.360 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024 عيار 21

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3135 جنيها للشراء، و3155 جنيها للبيع، مقابل نحو 3160 جنيها للشراء، و3170 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024 عيار 14

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2090 جنيها للشراء، و2103 جنيها للبيع، مقابل نحو 2107 جنيها للشراء، و2113 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024، إلى نحو 46.76 جنيها للشراء، و46.86 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.60 جنيها للشراء، و46.70 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.75 جنيها للشراء، و 46.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.10 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.30 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 23-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 24 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 23-5-2024

تراجع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2372.35 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:12 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الخميس 23-5-2024، مقابل نحو 2417.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في الشهرين الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.