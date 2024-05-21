سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024..عيار21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و11 جنيها على الرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 50.87% اليوم الثلاثاء 21-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 46.61 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.30 جنيه، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 46.68 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3617 جنيها للشراء، و3640 جنيها للبيع، مقابل نحو 3606 جنيها للشراء، و3629 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2713 جنيها للشراء، و2730 جنيها للبيع، مقابل نحو 2704 جنيها للشراء، و2721 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، إلى نحو 25.320 ألف جنيه للشراء، و25.480 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.240 ألف جنيه للشراء، و25.400 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3165 جنيها للشراء، و3185 جنيها للبيع، مقابل نحو 3155 جنيها للشراء، و3175 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2110 جنيها للشراء، و2123 جنيها للبيع، مقابل نحو 2103 جنيها للشراء، و2117 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024، إلى نحو 46.58 جنيها للشراء، و46.68 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.80 جنيها للشراء، و46.90 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.65 جنيها للشراء، و 46.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 45 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.30 جنيها للشراء، و47.30 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 62 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 21-5-2024

انخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2414.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:18 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء 21-5-2024، مقابل نحو 2437.01 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.