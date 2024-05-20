سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024..عيار21 الآن

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، ثابتا في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51.58% اليوم الاثنين 20-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وظل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، ثابتا عند نحو 47.21 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.75 جنيه، وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 46.90 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024 عيار 24

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ثابتا عند نحو 3606 جنيها للشراء، و3629 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024 عيار 18

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، عيار 18، عند نحو 2704 جنيها للشراء، و2721 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، نحو 25.240 ألف جنيه للشراء، و25.400 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024 عيار 21

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، ثابتا عند نحو 3155 جنيها للشراء، و3175 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024، عيار 14، عند نحو 2103 جنيها للشراء، و2117 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 20-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024، إلى نحو 46.80 جنيها للشراء، و46.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.85 جنيها للشراء، و46.95 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.85 جنيها للشراء، و 46.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.85 جنيها للشراء، و47.85 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 85 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 20-5-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2437.01 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:52 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين 20-5-2024، مقابل نحو 2415.22 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة الماضية حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.