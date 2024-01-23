سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024.. عيار 21 يقفز 110 جنيهات

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 73، و 126 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما زاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 63.88 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 62.90 جنيها.

بعثة صندوق النقد في القاهرة

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4137 جنيها للشراء، و 4171 جنيها للبيع، مقابل نحو 4011 جنيها للشراء، و 4069 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، عيار 18، إلى نحو 3103 جنيهات للشراء، و 3129 جنيها للبيع، مقابل نحو 3009 جنيهات للشراء، و 3051 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 28.960 ألف جنيه للشراء، و29.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 28.080 ألف جنيه للشراء، و28.480 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3620 جنيها للشراء، و 3650 جنيها للبيع، مقابل نحو 3510 جنيهات للشراء، و 3560 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024 عيار 14

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2413 جنيها للشراء، و2433 جنيها للبيع، مقابل نحو 2340 جنيها للشراء، و2373 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، بنحو 90 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، إلى نحو 61.90 جنيها للشراء، و 62.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 61 جنيها للشراء، و 62 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 23-1-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2049.60 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الثلاثاء 23-1-2024 بحلول الساعة 6:11 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2027.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 4:14 بتوقيت غرينتش، صباح أمس، بزيادة مقدارها 22.48 دولار.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.