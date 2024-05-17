سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 51.74% اليوم الجمعة 17-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 46.63 جنيها، وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.75 جنيه، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 46.95 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأحد، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و 25.040 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024، إلى نحو 46.85 جنيها للشراء، و46.95 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.80 جنيها للشراء، و46.90 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 46.90 جنيها للشراء، و 47 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيها للشراء، و47.75 جنيها للبيع، نحو 46.85 جنيها للشراء، و47.85 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 80 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 17-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2378.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش صباح الجمعة 17-5-2024، مقابل نحو 2387.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.