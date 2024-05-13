سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024.. عيار21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 4، و6 جنيهات، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.97% اليوم الاثنين 13-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 46.80 جنيها، وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.33 جنيها، كما هبط متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.35 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، خطوات حاسمة في 6 مارس الماضي، لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتتوقع وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3549 جنيها للشراء، و3571 جنيها للبيع، مقابل نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2661 جنيها للشراء، و2679 جنيها للبيع، مقابل نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، إلى نحو 24.840 ألف جنيه للشراء، و25 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3105 جنيها للشراء، و3125 جنيها للبيع، مقابل نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2070 جنيها للشراء، و2083 جنيها للبيع، مقابل نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024، إلى نحو 47.23 جنيها للشراء، و47.33 جنيها للبيع، مقابل نحو نحو 47.29 جنيها للشراء، و47.39 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.25 جنيها للشراء، و47.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.35 جنيها للشراء، و48.35 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.40 جنيها للشراء، و 48.40 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 13-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، نحو 2356.84 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش صباح الاثنين 13-5-2024، مقابل نحو 2360.50 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.