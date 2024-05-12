سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024.. عيار21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة الأمريكية.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024 ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.17% اليوم الأحد 12-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، عند نحو 46.88 جنيها، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.39 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.40 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، خطوات حاسمة في 6 مارس الماضي، لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتتوقع وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024، نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024، عيار 14، ثاتبا عند نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في البنوك

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024، عند نحو 47.29 جنيها للشراء، و47.39 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.35 جنيها للشراء، و47.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.40 جنيها للشراء، و 48.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 101 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 12-5-2024

وسجل سعر الذهب عالميا، نحو 2360.50 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية أمس الأول الجمعة 10-5-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.