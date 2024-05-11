سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024.. عيار21 يرتفع

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 20، و34 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.17% اليوم السبت 11-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 46.88 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.39 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11-5-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء عند نحو 48 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، خطوات حاسمة في 6 مارس الماضي، لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتتوقع وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3554 جنيها للشراء، و3577 جنيها للبيع، مقابل نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2666 جنيها للشراء، و2683 جنيها للبيع، مقابل نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، إلى نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و25.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024 عيار 21

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3110 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع، مقابل نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2073 جنيها للشراء، و2087 جنيها للبيع، مقابل نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024، عند نحو 47.29 جنيها للشراء، و47.39 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.35 جنيها للشراء، و47.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 61 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 11-5-2024

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2360.50 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية أمس الجمعة 10-5-2024، مقابل نحو 2355.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تعاملات الأمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.