سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024.. عيار21 الآن

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 3، و6 جنيهات، بالتزامن مع هبوط سعر الذهب عالميا.

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 53.85% اليوم الخميس 9-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.44 جنيها، كما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.60 جنيها، بينما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، خطوات حاسمة في 6 مارس الماضي، لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتتوقع وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3509 جنيها للشراء، و3531 جنيها للبيع، مقابل نحو 3514 جنيها للشراء، و3537 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2631 جنيها للشراء، و2649 جنيها للبيع، مقابل نحو 2636 جنيها للشراء، و2653 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، إلى نحو 24.560 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.600 ألف جنيه للشراء، و24.760 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3070 جنيها للشراء، و3090 جنيها للبيع، مقابل نحو 3075 جنيها للشراء، و3095 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024 عيار 14

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2047 جنيها للشراء، و2060 جنيها للبيع، مقابل نحو 2050 جنيها للشراء، و2063 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في البنوك

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024، إلى نحو 47.50 جنيها للشراء، و47.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.55 جنيها للشراء، و47.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 40 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 9-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2313.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الخميس 9-5-2024، مقابل نحو 2315.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي،، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الربع الأول من 2024، بنسبة 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.