سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم الأربعاء 8-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.55 جنيها، وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.76 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 47.90 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، خطوات حاسمة في 6 مارس الماضي، لمكافحة التضخم، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتتوقع وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3514 جنيها للشراء، و3537 جنيها للبيع، مقابل نحو 3531 جنيها للشراء، و3554 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2636 جنيها للشراء، و2653 جنيها للبيع، مقابل نحو 2649 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، إلى نحو 24.600 ألف جنيه للشراء، و24.760 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3075 جنيها للشراء، و3095 جنيها للبيع، مقابل نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2050 جنيها للشراء، و2063 جنيها للبيع، مقابل نحو 2060 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024، إلى نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 14 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 8-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2315.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الأربعاء 8-5-2024، مقابل نحو 2326.02 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.