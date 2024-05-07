سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و28 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الثلاثاء 7-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.67 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 48 جنيها، وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو47.80 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

قفزة متوقعة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أعلنت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، عن رفعها النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى “إيجابية”، من “مستقرة”، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند “-B”.

يأتي هذا التحسن في النظرة المستقبلية مدعومًا بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، واتفاقية “رأس الحكمة”، مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت وكالة “فيتش”، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

وأشارت إلى أن صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية تُجسد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، كما عبرت الوكالة عن ثقتها المتزايدة في استدامة مرونة سعر الصرف المصري، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3531 جنيه للشراء، و3554 جنيه للبيع، مقابل نحو 3503 جنيه للشراء، و3526 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2649 جنيه للشراء، و2666 جنيه للبيع، مقابل نحو 2627 جنيه للشراء، و2644 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، إلى نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.520 ألف جنيه للشراء، و24.680 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، مقابل نحو 3065 جنيها للشراء، و3085 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2060 جنيه للشراء، و2073 جنيها للبيع، مقابل نحو 2043 جنيه للشراء، و2057 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024، عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.80 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع، مقابل نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، أمس.

وينخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 20 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 7-5-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2326.02 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء 7-5-2024، مقابل نحو 2310.36 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في الشهرين الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.