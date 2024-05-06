سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024.. عيار 21 الآن

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 3، و6 جنيهات، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الاثنين 6-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.74 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 48 جنيها، وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو47.90 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

قفزة متوقعة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أعلنت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، عن رفعها النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى “إيجابية”، من “مستقرة”، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند “-B”.

يأتي هذا التحسن في النظرة المستقبلية مدعومًا بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، واتفاقية “رأس الحكمة”، مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت وكالة “فيتش”، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024، لتصل إلى 49.7 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.

وأشارت إلى أن صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية تُجسد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، كما عبرت الوكالة عن ثقتها المتزايدة في استدامة مرونة سعر الصرف المصري، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024 عيار 24

زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3503 جنيه للشراء، و3526 جنيه للبيع، مقابل نحو 3497 جنيه للشراء، و3520 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024 عيار 18

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2627 جنيه للشراء، و2644 جنيه للبيع، مقابل نحو 2623 جنيه للشراء، و2640 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، إلى نحو 24.520 ألف جنيه للشراء، و24.680 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.480 ألف جنيه للشراء، و24.640 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024 عيار 21

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3065 جنيها للشراء، و3085 جنيها للبيع، مقابل نحو 3060 جنيها للشراء، و3080 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024 عيار 14

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2043 جنيه للشراء، و2057 جنيها للبيع، مقابل نحو 2040 جنيه للشراء، و2053 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 6-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024، ثابتا عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024 في السوق السوداء

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.90 جنيها للشراء، و47.90 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، أمس.

وينخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 10 قروش، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 6-5-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2310.36 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الاثنين 6-5-2024، مقابل نحو 2301.74 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض الفائدة في نهاية المطاف.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.