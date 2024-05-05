سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و11 جنيها، على الرغم من انخفاض سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الأحد 5-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

ارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.66 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 48 جنيها، وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5-5-2024 في تعاملات السوق السوداء إلى نحو 48.05 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

وتعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3497 جنيه للشراء، و3520 جنيه للبيع، مقابل نحو 3486 جنيه للشراء، و3509 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2623 جنيه للشراء، و2640 جنيه للبيع، مقابل نحو 2614 جنيه للشراء، و2631 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، إلى نحو 24.480 ألف جنيه للشراء، و24.640 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.400 ألف جنيه للشراء، و24.560 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3060 جنيها للشراء، و3080 جنيها للبيع، مقابل نحو 3050 جنيها للشراء، و3070 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2040 جنيه للشراء، و2053 جنيها للبيع، مقابل نحو 2033 جنيه للشراء، و2047 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 5-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024، عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 35 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.05 جنيها للشراء، و48.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 5 قروش، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 5-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة 3-5-2024، إلى نحو 2301.74 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض الفائدة في نهاية المطاف.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.