سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من تراجع سعر الذهب عالميا.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024 ثابتا، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم السبت 4-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، نحو 47.46 جنيها، كما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 48 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.40 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

وتعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3486 جنيه للشراء، و3509 جنيه للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2614 جنيه للشراء، و2631 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024، نحو 24.400 ألف جنيه للشراء، و24.560 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3050 جنيها للشراء، و3070 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2033 جنيه للشراء، و2047 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024، عند نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 40 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 4-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2301.74 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة 3-5-2024، مقابل نحو 2303.68 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تعاملات أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض الفائدة في نهاية المطاف.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.