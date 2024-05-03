سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024.. عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الجمعة 3-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.46 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48 جنيها، وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.40 جنيه.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

وتعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3486 جنيه للشراء، و3509 جنيه للبيع، مقابل نحو 3509 جنيه للشراء، و3531 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2614 جنيه للشراء، و2631 جنيه للبيع، مقابل نحو 2631 جنيه للشراء، و2649 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، إلى نحو 24.400 ألف جنيه للشراء، و24.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.560 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3050 جنيها للشراء، و3070 جنيها للبيع، مقابل نحو 3070 جنيها للشراء، و3090 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2033 جنيه للشراء، و2047 جنيها للبيع، مقابل نحو 2047 جنيه للشراء، و2060 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024، إلى نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل نحو 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.40 جنيها للشراء، و48.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 40 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2303.68 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة 3-5-2024، مقابل نحو 2313.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض الفائدة في نهاية المطاف.

وقال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في الشهرين الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.