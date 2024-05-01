سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024.. عيار 21 ينخفض

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 30، و51 جنيها، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.81% اليوم الأربعاء 1-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.09 جنيها، وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1-5-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.15 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.90 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية

تهدف الحكومة المصرية، إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

وتعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3469 جنيه للشراء، و3503 جنيه للبيع، مقابل نحو 3520 جنيه للشراء، و3543 جنيه للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2601 جنيه للشراء، و2627 جنيه للبيع، مقابل نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، إلى نحو 24.280 ألف جنيه للشراء، و24.520 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى 3035 جنيه للشراء، و3065 جنيه للبيع، مقابل نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2023 جنيها للشراء، و2043 جنيها للبيع، مقابل نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024، إلى نحو 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024 في السوق السوداء

زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.15 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.10 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 25 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 1-5-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2287.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتيش صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024، مقابل نحو 2326.59 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.