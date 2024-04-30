سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 7، و12 جنيها على الرغم من تراجع سعر الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.98% اليوم الثلاثاء 30-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 46.84 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.95 جنيها، كما زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.10 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق عائدات إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.

وتعتزم مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية على الأقل خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الدولية وخفض الدين العام.

وأوضحت الحكومة المصرية، في تعهداتها لصندوق النقد الدولي، أنها تستهدف بيع أصول في قطاعي الطاقة والتصنيع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت الحكومة، قد أعلنت عن خطط لجمع ما يزيد عن 2 مليار دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل نهاية يونيو 2024، مع توقع الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام.

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، على زيادة قرضها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لها بالحصول على 820 مليون دولار إضافية.

وتسعى الحكومة المصرية، من خلال بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وتغيير تركيبة احتياطياتها النقدية من خلال تحويل عائدات البيع إلى البنك المركزي المصري، مما سيساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3509 جنيها للشراء، و3531 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2631 جنيها للشراء، و2649 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، إلى نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.560 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع، مقابل نحو 3070 جنيها للشراء، و3090 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 2047 جنيها للشراء، و2060 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء-4-2024، إلى نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 10 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.10 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، مقابل نحو 47 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 15 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 30-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2326.59 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتيش صباح اليوم الثلاثاء 30-4-2024، مقابل نحو 2332.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.