سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024.. عيار 21 يتراجع

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 6، و11 جنيها على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.98% اليوم الأحد 28-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 46.99 جنيها، كما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.75 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.95 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

استطاعت الحكومة المصرية، حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والشركاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

وأشارت المشاط، إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت، أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

وأضافت، كما أن ستقوم الحكومة، ستقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية، من تمويل للبنك الدولي قيمته 6 مليارات دولار، يقدم في 3 سنوات.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3520 جنيها للشراء، و3543 جنيها للبيع، مقابل نحو 3531 جنيها للشراء، و3554 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2640 جنيها للشراء، و2657 جنيها للبيع، مقابل نحو 2649 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، إلى نحو 24.640 ألف جنيه للشراء، و24.800 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3080 جنيها للشراء، و3100 جنيها للبيع، مقابل نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2053 جنيها للشراء، و2067 جنيها للبيع، مقابل نحو 2060 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 28-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024، ثابتا عند نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في السوق السوداء

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 75 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 46.75 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.50 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، ينقص عن السعر الرسمي بنحو 20 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، وهذه الحالة من المرات النادرة التي يحدث فيها ذلك.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 28-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2337.96 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتيش في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة 26-4-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.