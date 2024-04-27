سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.98% اليوم السبت 27-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.14 جنيها، بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-4-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.95 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

استطاعت الحكومة المصرية، حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والشركاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

وأشارت المشاط، إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت، أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

وأضافت، كما أن ستقوم الحكومة، ستقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية، من تمويل للبنك الدولي قيمته 6 مليارات دولار، يقدم في 3 سنوات.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3531 جنيه للشراء، و3554 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024 عيار 18

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2649 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2060 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 27-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024، عند نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47.50 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 55 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 27-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2337.96 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتيش في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، الجمعة 26-4-2024، مقابل نحو 2332.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تعاملات أمس الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.