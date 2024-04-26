سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.98% اليوم الجمعة 26-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.44 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.95 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

استطاعت الحكومة المصرية، حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والشركاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

وأشارت المشاط، إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت، أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

وأضافت، كما أن ستقوم الحكومة، ستقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية، من تمويل للبنك الدولي قيمته 6 مليارات دولار، يقدم في 3 سنوات.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3531 جنيه للشراء، و3554 جنيها للبيع، مقابل نحو 3514 جنيه للشراء، و3537 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2649 جنيها للشراء، و2666 جنيها للبيع، مقابل نحو 2636 جنيها للشراء، و2653 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، إلى نحو 24.720 ألف جنيه للشراء، و24.880 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.600 ألف جنيه للشراء، و24.760 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024 عيار 21

كما ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3090 جنيها للشراء، و3110 جنيها للبيع، مقابل نحو 3075 جنيها للشراء، و3095 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2060 جنيها للشراء، و2073 جنيها للبيع، مقابل نحو 2050 جنيها للشراء، و2063 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024، ثابتا عند نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، ثابتا عند نحو 47.50 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 55 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 26-4-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2332.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 2:48 بتوقيت غرينتيش صباح الجمعة 26-4-2024، مقابل نحو 2314.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.