سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024.. عيار 21 الآن

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 17، و29 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.98% اليوم الخميس 25-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.50 جنيها، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.50 جنيها، فيما انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.95 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

استطاعت الحكومة المصرية، حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والشركاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

وأشارت المشاط، إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت، أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

وأضافت، كما أن ستقوم الحكومة، ستقوم بتخصيص 1.5 مليار دولار، لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية، من تمويل للبنك الدولي قيمته 6 مليارات دولار، يقدم في 3 سنوات.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3514 جنيه للشراء، و3537 جنيها للبيع، مقابل نحو 3543 جنيه للشراء، و3566 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024 عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2636 جنيها للشراء، و2653 جنيها للبيع، مقابل نحو 2657 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، إلى نحو 24.600 ألف جنيه للشراء، و24.760 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024 عيار 21

كما انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3075 جنيها للشراء، و3095 جنيها للبيع، مقابل نحو 3100 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2050 جنيها للشراء، و2063 جنيها للبيع، مقابل نحو 2067 جنيها للشراء، و2080 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024، إلى نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 30 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 47.50 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 47.20 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 55 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 25-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2314.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:08 بتوقيت غرينتيش صباح الخميس 25-4-2024، مقابل نحو 2326.17 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.