سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024.. عيار 21 الآن

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، ثابتا في مختلف أعيرة المعدن النفيس، على الرغم من انخفاض سعر الذهب عالميا.

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.53 % اليوم الاثنين 22-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وظل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، ثابتا عند نحو 48.87 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 49.45 جنيها، وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.43 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الحكومة المصرية ملتزمة بسعر صرف مرن

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري، لضمان توافر العملة الأجنبية.

والالتزام بسعر صرف مرن للجنيه المصري، هو شرط رئيسي في برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار وقعته الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس الماضي، كما أن صرف شرائح قرض الصندوق، مرتبطا باستمرار الحكومة المصرية، بالالتزام بمرونة سعر الصرف.

وأضاف أبو النجا، أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، اتفقا على ترك تحديد سعر صرف الجنيه، لديناميكيات السوق، سواء كان عادلا، أم لا، وبغض النظر عن نسبة ارتفاعه أو انخفاضه، حسب رويترز.

وحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط المصرية، ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024 عيار 24

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ثابتا عند نحو 3714 جنيه للشراء، و3737 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024 عيار 18

كما استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، عيار 18، عند نحو 2786 جنيها للشراء، و2803 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024

وظل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، ثابتا عند نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.160 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024 عيار 21

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3250 جنيها للشراء، و3270 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024 عيار 14

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024، عيار 14، عند نحو 2167 جنيها للشراء، و2180 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في البنوك

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024، إلى نحو 48.33 جنيها للشراء، و 48.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.28 جنيها للشراء، و 48.38 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما زاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.35 جنيها للشراء، و 48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، انخفاضا طفيفا بنحو 5 قروش، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48.45 جنيها للشراء، و 49.45 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.50 جنيها للشراء، و 49.50 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 102 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 22-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2369.30 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 3:44 صباح الاثنين 22-4-2024، مقابل نحو 2391.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.