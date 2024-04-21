سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024.. عيار 21 الآن

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بينما أغلق سعر الذهب عالميا مرتفعا في نهاية التداولات قبل العطلة الأسبوعية للبورصة الأمريكية.

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، ثابتا بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.37 % اليوم الأحد 21-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، عند نحو 48.87 جنيها، كما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-4-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 49.50 جنيها، واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 48.38 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر ملتزمة بسعر صرف مرن

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري، لضمان توافر العملة الأجنبية.

والالتزام بسعر صرف مرن للجنيه المصري، هو شرط رئيسي في برنامج اصلاح الاقتصاد المصري، المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار وقعته الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس الماضي، كما أن صرف شرائح قرض الصندوق، مرتبطا باستمرار الحكومة المصرية، بالالتزام بمرونة سعر الصرف.

وأضاف أبو النجا، أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، اتفقا على ترك تحديد سعر صرف الجنيه، لديناميكيات السوق، سواء كان عادلا، أم لا، وبغض النظر عن نسبة ارتفاعه أو انخفاضه، حسب رويترز.

وحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط المصرية، ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024 عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، عند نحو 3714 جنيه للشراء، و3737 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024 عيار 18

كما ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، عيار 18، ثابتا عند نحو 2786 جنيها للشراء، و2803 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.160 ألف جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024 عيار 21

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3250 جنيها للشراء، و3270 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024 عيار 14

وظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024، عيار 14، ثابتا عند نحو 2167 جنيها للشراء، و2180 جنيها للبيع.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024، ثابتا عند نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.35 جنيها للشراء، و48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في السوق السوداء

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 112 قرشا، بينما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2391.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية الجمعة 19-4-2024، مقابل نحو 2386.71 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تعاملات الجمعة، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.