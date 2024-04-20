 سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 14، و23 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 56.37 % اليوم السبت 20-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بالتحرير الكامل لسعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 48.87 جنيها، فيما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 49.50 جنيها، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 48.38 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الحكومة المصرية ملتزمة بسعر صرف مرن

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري، لضمان توافر العملة الأجنبية.

والالتزام بسعر صرف مرن للجنيه المصري، هو شرط رئيسي في برنامج اصلاح الاقتصاد المصري، المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار وقعته الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس الماضي، كما أن صرف شرائح قرض الصندوق، مرتبطا باستمرار الحكومة المصرية، بالالتزام بمرونة سعر الصرف.

وأضاف أبو النجا، أن الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، اتفقا على ترك تحديد سعر صرف الجنيه، لديناميكيات السوق، سواء كان عادلا، أم لا، وبغض النظر عن نسبة ارتفاعه أو انخفاضه، حسب رويترز.

وقبل هذا قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس الماضي، أدى تثبيت سعر صرف الجنيه في السوق المصرفي الرسمي، إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، والمواد الخام، ومكونات الصناعة.

وجاء قرار تحرير سعر الصرف الأخير، بعد أسبوعين من إعلان مصر عن صفقة بيع منطقة رأس الحكمة السياحية، إلي دولة الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار.

وحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط المصرية، ارتفعت ديون مصر الخارجية، بنحو 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 لتصل إلى 168 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3714 جنيه للشراء، و3737 جنيها للبيع، مقابل نحو 3691 جنيه للشراء، و3714 جنيها للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024 عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2786 جنيها للشراء، و2803 جنيها للبيع، مقابل نحو 2769 جنيها للشراء، و2786 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، إلى نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.160 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 25.840 ألف جنيه للشراء، و26 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3250 جنيها للشراء، و3270 جنيها للبيع، مقابل نحو 3230 جنيها للشراء، و3250 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2167 جنيها للشراء، و2180 جنيها للبيع، مقابل نحو 2153 جنيها للشراء، و2167 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024، عند نحو 48.28 جنيها للشراء، و48.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 48.35 جنيها للشراء، و48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48.50 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 112 قرشا، بينما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2391.93 دولارا للأوقية (الأونصة)، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، مقابل نحو 2386.71 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية التعاملات أمس الجمعة 19-4-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.