لماذا يتراجع سعر الدولار في مصر؟.. فقد 20 جنيها خلال 48 ساعة

لماذا يتراجع سعر الدولار في مصر؟ سؤال صادم يبحث عن إجابة عند المصريين، وخاصة بين المتعاملين في السوق غير الرسمية، بعد أن فقدت العملة الأمريكية نحو 20 جنيها خلال يومين، رغم الشلل الذي أصاب حركة البيع والشراء.

نهاية الأسبوع الماضي وصل سعر الدولار في مصر إلى 73 جنيها، ليبدأ فجأة عملية هبوط صاروخية إلى 54 جنيها اليوم الإثنين، دون وجود مبررات أو أسباب واضحة للمتعاملين في السوق السوداء.. فهل هذه التحركات مجرد فقاعة بسبب المخاوف أم سيواصل الجنيه تعزيز مكاسبه أمام الأخضر؟.

أبرز أسباب تراجع سعر الدولار في مصر

يسوق الخبراء مبررات عدة لعل أبرزها يدور حول تأثير رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة والتوقعات باقتراب مصر وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة، وهو ما أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق.

وبحسب تقرير لبنك مورغان ستانلي، فإن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي مهد الطريق أمام صناع السياسات لخفض قيمة الجنيه، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع انتقال البلاد إلى “إطار عمل استهداف التضخم” تماشيا مع متطلبات الصندوق، بحسب التقرير الصادر عن البنك.

ويتوقع البنك الأمريكي، أن ينفذ البنك المركزي خفضا محدودا لقيمة العملة المحلية في البداية، قبل أن يزيده تدريجيا إلى سعر صرف أكثر مرونة.

واختتمت مصر مؤخرا محادثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة، حيث أحرزت “تقدما ممتازا” حول تفاصيل الاتفاقية.

توقعات بنك جولدمان ساكس

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع قيمة قرض صندوق النقد إلى 7 مليارات دولار، حسبما قال في مذكرة بحثية. وتوقع البنك أيضا أن تتلقى البلاد نحو 5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين، ليصل إجمالي التمويل إلى 12 مليار دولار.

وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 8 مليارات دولار، كما تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، حسبما قال البنك، وبذلك يصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر إلى 25 مليار دولار للأربعة أعوام المقبلة.

التوقعات دفعت سعر الدولار في مصر للتراجع

وبدوره يرى مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة إلى “أريبيان بزنس”، أن وجود مجموعة من التوقعات تشير إلى توفر حصيلة دولارية للدولة قريبا من خلال عدة مصادر في مقدمتها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة – الذي لا نزال ننتظر إعلانا رسميا من الحكومة بشأنه – واقتراب إتمام اتفاق صندوق النقد الدولي.. إضافة إلى حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي، والتي أعلن عنها مؤخرا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية”.

ونهاية الأسبوع الماضي انتشرت أنباء عن بيع مدينة رأس الحكمة لمستثمرين عرب، بعوائد تبلغ نحو 20 مليار دولار. وردا على الأنباء، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، تصريحات عن مصدر مسؤول يؤكد فيها أن الدولة المصرية تعكف حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تُمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات على الأكثر كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

السوق السوداء هشة وضعيفة

وأضاف بدرة: كل ذلك يثير بدوره “توقعات أخرى بقرب تدخل البنك المركزي لتحريك السعر الرسمي للدولار في البنوك، وضخ تدفقات دولارية في شرايين القطاع المصرفي للبلاد.

وأشار بدرة إلى أنه من الواضح أن السوق الموازية للدولار هشة وضعيفة ترتفع بالمضاربات، والقلق، وغياب المعلومة عن أي تحرك حكومي، وتنخفض أيضا بانتشار الشائعات والتوقعات عن قرب توفر حصيلة دولارية.

كلمة السر في تراجع سعر الدولار في مصر

ومن جانبها ترى الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد، في تصريحات خاصة إلى “أريبيان بزنس”، أن توفر الدولار هو كلمة السر، وأن حل الأزمة الحالية يكمن في وجود اقتصاد حقيقي يولد تدفقات دولارية.

وأضافت، أن السعر الذي وصل إليه الدولار مؤخرا ليس حقيقيا، وكان تعبيرا عن حالة قلق بين المتعاملين، إذ أن السعر انخفض بمجرد انتشار أحاديث حول مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وإمكانية ضخ تدفقات دولارية كبيرة، رغم عدم ضخ أي دولار في السوق.

وقالت، إن استمرار تراجع الدولار مرهون بالإعلان عن صفقة “رأس الحكمة”، وتوفر الدولار.