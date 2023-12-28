استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية، بينما تراجع خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 120 قرشا، وذلك مع ترقب المتعاملين بالسوق لقرار الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه المصري.

وتباين متوسط أسعار معظم العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات البنوك، اليوم الخميس، بينما تراجع متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تاريخ تعويم الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.. تراجع بالسوق السوداء

عمليات تعويم الجنيه المصري، مستمرة منذ 9 سنوات الماضية، كانت بدايتها في عام 2015، بالتدريج، وببطء، لتتحول مع نهاية عام 2016 لقفزات تحدث كل فترة لا تتجاوز عامين.

وقفزت قيمة الدولار، رسميا مقابل الجنيه المصري، من 7.17 جنيهات للدولار في 18 يناير 2015، إلى 30.94 جنيها للدولار حاليا في ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع 331.5%، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تقترب نسبة ارتفاع قيمة الدولار، مقابل الجنيه المصري، من الضعف عند مقارنته بسعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”، حيث وصل حاليا إلى 53 جنيها، لتصل نسبة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري لأكثر من 639% في الـ 9 سنوات الماضية، حيث كانت السوق السوداء عام 2015 كانت في حالة سكون.

وتنوي الحكومة المصرية، حسب وكالة بلومبرغ، إصدار قرار تعويم الجنيه المصري، بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على قرض، وبرنامج إصلاح اقتصادي جديد، تصل قيمته إلى ضعف قيمة القرض الحالي المجمد، أي نحو 6 مليارات دولار.

ويتم تداول الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، في العقود الآجلة لمدة عام، بسعر يتراوح بين 49، و50 جنيها، ، خلال تعاملات سوق المشتقات المالية الدولية، مقابل نحو 30.95 جنيها السعر الرسمي حاليا.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.. تراجع بالسوق السوداء

وفيما يلي أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية في مصر، في البنوك العاملة في مصر، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم الخميس 28 ديسمبر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

فيما كان أعلى سعرا لشراء الدولار، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو30.90 جنيها.

وهذا جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.. تراجع بالسوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، 120 قرشا، مع ترقب المتعاملين بالسوق لقرار تعويم الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 52 جنيها للشراء، و53 جنيها للبيع، مقابل نحو53.20 جنيها للشراء، و54.20 جنيها للبيع.

والاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي الرسمي في مصر، جريمة وفقا للقانون، ومن يضبط بارتكابها يعاقب بمصادرة المبالغ المضبوطة، والسجن المشدد، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الخميس ، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 34.08 جنيها للشراء، و34.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.96 جنيها للشراء، و34.08 جنيها للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الخميس ، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 57.75 جنيها للشراء، و58.86 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 58.79 جنيها للشراء، و59.89 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 39.26 جنيها للشراء، و39.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.14 جنيها للشراء، و39.27 جنيها للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الخميس، إلى نحو 66.55 جنيها للشراء، و67.83 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 67.67 جنيها للشراء، و68.95 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.. تراجع بالسوق السوداء

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، اليوم الخميس، نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، مقابل نحو 8.22 جنيهات للشراء، و 8.24 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الخميس، إلى نحو 13.88 جنيها للشراء، و14.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 14.21 جنيها للشراء، و14.47 جنيها للبيع،

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، مستقرا حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الخميس ، إلى نحو14.16 جنيها للشراء، و14.43 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 14.49 جنيها للشراء، و14.76 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، نحو 100.32 جنيه للشراء، و100.66 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.31 جنيه للشراء، و100.66 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الخميس، إلى نحو 169.91 جنيها للشراء، و173.18 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 172.98 جنيها للشراء، و176.23 جنيها للبيع.